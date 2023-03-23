مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1.. خطف ابن محمد رمضان ومي كساب من المستشفى

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة1، العديد من الأحداث واستعراض بعض الشخصيات والتعريف بها للمُشاهد، إذ تضمنت عددًا من المفاجآت للمُشاهد، خاصة فيما يتعلق بشخصية محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، في القاهرة عام 2004، بخطف طفل محمد رمضان ومي كساب، عقب ولادته في المستشفى، ويقوماو بالتشاجر مع الاطباء، ثم تقوم والدته بالانهيار التام من البكاء، وتفقد الوعي بعد ذلك.

بينما ظهر محمد رمضان، بعد ذلك وهو يستيقظ من الحلم، خلال صلاة الفجر، بمسجد السيدة زينب، حيث يقيم بجانبه، ويتذكر الأحداث التي حدثت خلال خطف نجله، ويقوم بجلب صورته مع نجله من جانبه، وينظر إليها ويتذكرها.

أحداث وقصة مسلسل جعفر العمدة

ثم ذهب إلى قسم الشرطة، للوصول إلى نجله، وقام ضابط الشرطة بإبلاغه بأن كاميرا المستشفى التقطت الشخص الذي خطف ابنه، ولكن لم تتمكن من الوصول لتفاصيل وجهه بالتدقيق، ولكن تعرف عليه محمد رمضان وتبين أنه «بلال شامة»، ويقوم بالجلوس كثيرا في منطقة السيدة زينب.

وتتعاقب الأحداث باختفاء الشخص الذي خطف ابنه، ولم يستطع محمد رمضان الوصول إليه، حيث طلب من ضابط الشرطة الوصول إليه، لانه إذا وصل إليه سيقتله، وتلقى ضابط الشرطة حديث محمد رمضان بالذهول.