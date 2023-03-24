مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. بطولات الجيش المصري

ينتظر الجمهور، عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الأولى من المسلسل، التي استعرض من خلالها المخرج محمد سلامة بطولات الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء خلال فترة من أصعب الأوقات، ويجمع المسلسل في بطولته كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، لبلبة ووفاء عامر.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين

ظهرت تفاصيل الشخصية التي يؤديها الفنان آسر ياسين ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، إذ يجسد شخصية المقدم خالد الذي يضع خطة لمعرفة كل المعلومات عن القيادي التكفيري أبو همام، كما ينجح في الإيقاع بأحد العناصر الأجنبية في أثناء تجنيد أحد المدنيين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الكتيبة 101

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، على قناة ON، وتعرض في تمام الساعة العاشرة على قناة ON دراما، وتعاد في الثالثة والعاشرة صباحا على ON، وتعاد في الرابعة والربع صباحا للمرة الأولى، أما الإعادة الثانية في الثامنة مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكتيبة 101

وشهدت أحداث وقصة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الأولى التعريف بالشخصيات، حيث يشارك الرائد نور صلاح العزب، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو يوسف، الذي ينجح برفقة مع أبطال الكتيبة في تصفية واحد من أكبر مخازن السلاح الخاصة بالجماعات الإرهابية.