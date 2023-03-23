يبحث المشاهدون خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 1 والقنوات الناقلة، والذي يبدأ عرضه مساء اليوم، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على قناة ON، إضافة إلى عرضه على منصة Watch IT الإلكترونية، ويُتوقع أن تشهد الحلقة عدد من الأحداث المشوقة.

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، بجانب عمرو يوسف وآسر ياسين، من بينهم خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ولبلبة بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين

وكشف الفنان آسر ياسين عن تفاصيل الشخصية التي يؤديها في مسلسل الكتيبة 101، من خلال تدوينة عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «المقدم خالد بيخدم في أصعب الفترات اللي مرت على البلاد».

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الكتيبة 101

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف

يشارك الفنان عمرو يوسف في مسلسل الكتيبة، ويقدم ضمن الأحداث شخصية الرائد نور صلاح العزب، وقد نشر صور للشخصية عبر حسابه على إنستجرام، قبل أيام من بداية الموسم الرمضاني وتمنى للجمهور مشاهدة ممتعة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

كشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101، حيث تذاع الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام العاشرة صباحا.

أحداث وقصة مسلسل الكتيبة 101

قصة مسلسل الكتيبة 101 مأخوذة عن وقائع حقيقة حول بطولات رجال الجيش المصري، والحروب التي خاضوها في سبيل تطهير أرض الوطن من الأرهاب والقوى الظلامية، حتى لو بذلوا أرواحهم في سبيل تحقيق ذلك.