موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101.. اعرف القنوات الناقلة

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، والذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، وفاء عامر، بالإضافة إلى لبلبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.

الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101

وكشفت شبكة قنوات ON موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101، الذي يعرض على شاشتها بجانب عرضه على منصة Watch It الإلكترونية، وذلك وفقا لحسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتناول المسلسل خلال 20 حلقة العمليات البطولية التي ينفذها رجال الجيش المصري لتطهير البلاد من الأوكار الإرهابية، وهي قصص بطولات حقيقية.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101

ويكون موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة الـ8:45 مساء على شاشة قناة ON، ويعاد المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الثاني، أما الإعادة الثانية فتكون في العاشرة صباحا.