عمرو يوسف يكشف مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

كشف الفنان عمرو يوسف، عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101والقنوات الناقلة له، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر عمرو يوسف البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق: «كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميع استنوا الكتيبة 101بكرة بعد الفطار الساعة 7على قناة ON و منصة Watch itو قناة المحور و على منصة شاهد خارج مصر.

أحداث مسلسل الكتيبة101

مسلسل الكتيبة 101تدور أحداثع في 20 حلقة بطولة عمرو يوسف، من آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: محمد رجب، وعمرو محمود ياسين، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.