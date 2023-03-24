تجديد حبس المتهم بقتل شاب دهسا في دمياط 15 يوما

أمرت جهات التحقيق بمحافظة دمياط، بتجديد حبس أحمد عادل المتهم بقتل الشاب يوسف السعيد 27 سنة، دهسا بسيارة أثناء مروره في قرية اللوزي بكفر سليمان، التابعة لمركز كفر سعد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد سماع محامي المجني عليه، والدفاع وشهود عيان الواقعة، وجار استكمال التحقيقات، في القضية التي تشغل الرأي العام بدمياط.

تجديد حبس المتهم

قال علاء عبدالناصر سالم محامي المجني عليه بواقعة دمياط لـ«الوطن»، إن التحقيقات تسير بشكل طبيعي وعاجل، واستمعت جهات التحقيق، لعدد من شهود العيان ومحامي الدفاع، ووجهت له تهمة دهس شاب وترويع المواطنين واستعراض القوة، بالإضافة إلى تهم أخرى.

اهتمام بقضية يوسف

أضاف لـ«الوطن»، أن جريمة قتل دمياط، لاقت اهتماما كبيرا خارج المحافظة، وحالة من الاهتمام من رجل الشارع في دمياط، حيث يطالب الجميع بحق «يوسف»، ولديهم كل الثقة في عدالة القضاء.

القصاص العادل مطلب أهل يوسف

أوضحت شيرين السعيد شقيقة المجني عليه «يوسف» في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم رفضوا أخذ العزاء إلا بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن شقيقها قدره هو الذي ساقه في طريق المتهم، وأنه ليس له علاقة بالمشاجرة التي دهس خلالها، وأنه محبوب من الجميع وليس لديه أي عداء مع أحد.

شقيقات المجنى عليه يحملن صورته

القتل العمد

ولفت محامي المجني عليه، إلى أن جهات التحقيق وجهت للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وجار استكمال التحقيقات، وسماع شهود الواقعة، مع استمرار حبس المتهم الأول، وجار استكمال التحقيقات مع متهمين آخرين بالواقعة.

وتعود الواقعة، إلى حدوث شجار بين لفيف من أفراد قرية اللوزي، ما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك، إلا أن أحدهم كان يحمل السلاح الأبيض هو وأصدقاؤه، حسب شهود العيان، أثناء تواجدهم بالشارع، وخلال عودة «يوسف السعيد» مصادفة إلى منزله بجوار المشاجرة، فوجئ بالسيارة تدهسه أمام الناس، وحاول أهالي القرية منع الجاني، إلا أنه دهسه مرة أخرى بالشارع، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ويسقط جثة هامدة، حسب رواية شقيقته شيرين السعيد وشهود العيان.