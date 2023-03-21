حبس المتهم بقتل شاب دمياط دهسا 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط 3 آخرين 

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط باستمرار حبس أحمد عادل المتهم بقتل الشاب يوسف السعيد 27 سنة، دهسا أثناء مروره في قرية اللوزي بكفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تمكنت المباحث من ضبط 3 متهمين آخرين باستعراض القوة وترويع وإرهاب المواطنين وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

القبض على المتهمين بقتل شاب دمياط دهسا

وقال علاء عبدالناصر سالم محامي المجني عليه لـ«الوطن»، إن مباحث مركز كفر سعد بمحافظة دمياط بقيادة الرائد رامي العراقي تمكنت من القبض على المتهمين خلال وقت قصير من ارتكاب الواقعة عقب تلقيه بلاغا بالواقعة، وجرى التحفظ على السيارة التي ارتكب بها المتهم الأول الواقعة من ترويع المواطنين ودهس الشاب يوسف عدة مرات أمام أهل القرية.

تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار

وأضاف المحامي أن جهات التحقيق وجهت للمتهم الأول أحمد عادل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار واستعراض القوة وترويع المواطنين، وجار استكمال التحقيقات وسماع شهود الواقعة مع استمرار حبس المتهمين.

جريمة قتل دمياط

تعود أحداث الواقعة إلى حدوث شجار بين لفيف من أفراد القرية، ما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك، إلا أن أحدهم كان يحمل السلاح الأبيض هو وأصدقاؤه، حسب شهود العيان، أثناء تواجدهم بالشارع وخلال عودة «يوسف السعيد» مصادفة إلى منزله بجوار المشاجرة، فوجئ بالسيارة تدهسه أمام الجميع، وحاول أهالي القرية منع الجاني إلا أنه قام بدهسه مرة أخرى في الشارع ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط لحظتها جثة هامدة، بحسب رواية شقيقته شيرين السعيد وشهود عيان.