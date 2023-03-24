الاتحاد الأوروبي يترك لأعضائه قرار تزويد كييف بالمقاتلات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ترك قرار استمرار تزويد كييف بالأسلحة، وتأمين المقاتلات لها إلى الدول الأعضاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

الاتحاد الأوروبي

ورد ميشيل على سؤال الصحفيين خلال لقاء معهم: «هذا قرار تم اتخاذه على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لذلك لا أنوي التعبير عن رأيي في هذا الأمر، ولكن بشكل عام، ليس سرا أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم والمزيد من المعدات».

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وأكدت فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، هذا الموقف، وقالت: «هذا قرار سيادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعليهم أن يقرروا ماذا وكيف سيقدمونها».