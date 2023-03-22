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سوناك يحقق انتصارا تاريخيا بتمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كتب:

أ ش أ
07:39 م | الأربعاء 22 مارس 2023
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

حقق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، انتصارًا تاريخيًا بعد تمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر مجلس العموم، بأغلبية 515 صوتًا مقابل 29 صوتًا، لكن 70 نائباً من حزب المحافظين لم يؤيدوا الصفقة.

وصوت 22 نائبا من المحافظين ضد مشروع القانون، بينما امتنع 48 عن التصويت، ما يمثل 15 بالمئة من نواب حزب المحافظين.

وصوت 6 نواب من الحزب الديمقراطي الاتحادي ونائب مستقل واحد - أندرو بريدجن - ضد التشريع، بحسب صحيفة «اكسبريس» البريطانية.

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بقلم أ ش أ