خبير علاقات دولية لقناة «القاهرة الإخبارية»: قمة الاتحاد الأوروبي تواجه عقبات كثيرة

قال الدكتور رضوان قاسم، خبير العلاقات الدولية، إن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل ستواجهها الكثير من العقبات.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «الوضع في الاتحاد الأوروبي صعب، والقمة تواجهها الكثير من العقبات والملفات، وهناك الكثير من الملفات لا يمكن حلها من خلال قمة واثنين وعشرة، لأن الخلافات والتناقضات في هذه القمم وبين هذه الدول كثيرة للغاية».

ارتفاع نسبة اللاجئين والمهاجرين

وتابع: «ارتفاع نسبة اللاجئين والمهاجرين إلى دول أوروبية تتزايد بشكل كبير تبعا للوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، وخاصة الدول الفقيرة منه، فنحن نعيش أزمة اقتصادية كبرى في كل دول العالم، حتى الدول الاقتصادية والغنية منها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فكيف بالدول الفقيرة التي لا يوجد بها وضع اقتصادي جيد وإنتاج».

واستطرد: «أغلب هذه الدول وشعوبها تحاول أن تنتقل من مكان إلى آخر خلف لقمة العيش، ودول أوروبا هي موضع نظر ويحاولون دائما أن يأتون إليها، وموضوع أوكرانيا زاد من الأزمة أكثر بالنسبة للاجئين الذين جاءوا من أوكرانيا».

الموقف الأوروبي

وأوضح: «الموقف الأوروبي لا يحسد عليه ولا أظن أنهم سيستطيعون حلها بهذه السهولة، خاصة أن الدولة التي يأتي منها المهاجرون تغض الطرف عن تحركاتهم، وتسمح لهم بالتنقل لدول أخرى مما يزيد الأزمة تفاقما».