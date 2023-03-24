سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

استقرار ملحوظ سجله سعر الدولار اليوم الجمعة في الينوك العاملة في القطاع الصرفي المصري وذلك بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي السطور التالية، نعرض سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

حافظ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 24-3-2023، على استقراره في البنوك، مع بداية التدولات الصباحية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي بـ 30.85 جنيه لشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.