البنك المركزي: مؤشر الدولار يتراجع بنسبة 0.83%؜ بعد رفع الفائدة الأمريكية

قال البنك المركزي المصري، إن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.83%؜، حيث أدى انخفاض توقعات الأسواق برفع معدلات الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس إلى تراجع الطلب على الدولار.

أضاف المركزي في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق العالمية، أن اليورو ارتفع بشكل طفيف على مدار الأسبوع (+0.25%؜)، ليعوض غالبية الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث استفادت العملة من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

ارتفاع الجنيه الإسترليني

وأشار إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.19%؜، وذلك بدعم كبير من صفقة استحواذ بنك «اتش إس بي سي» على فرع بنك «سيليكون فالي» بالمملكة المتحدة، ما ساعد في تهدئة تخوفات الأسواق حيال انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي إلى الأسواق الأخرى.

وكان الين الياباني (+2.41%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع مقارنةً بنظرائه من مجموعة العشر دول الكبار، حيث اندفع المستثمرون لشراء أصول الملاذ الآمن وسط ارتفاع حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق خلال معظم تداولات هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك، انخفض الفرنك السويسري - والذي يعد من عملات الملاذ الآمن - خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تضررت العملة بشدة نتيجة تعثر بنك كريدي سويس، بحسب تقرير البنك المركزي.