استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

سجل سعر الدولار، اليوم، استقرارا واضحا دون تغيير في تداولات اليوم الصباحية، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي السطور التالية، نعرض سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

حافظ سعر صرف الدولار اليوم الخميس 23-3-2023، على استقراره في البنوك، مع بداية التدولات الصباحية، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر صرف الدولار 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ الدولار 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

التجاري الدولي بـ30.85 جنيه لشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.