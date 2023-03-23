تقرير: الدولار في طريقه لتحقيق أكبر سلسلة خسائر

ظل مؤشر الدولار تحت الضغط خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتداول بالقرب من 102.2 نقطة، وهي القيمة الأقرب من مستويات منخفضة لم يشهدها منذ أوائل فبراير الماضي، حيث يسير على طريق التراجع في جلسته السادسة على التوالي من الانخفاضات.

انخفاض حاد لأسعار الدولار

وقال مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إكونوميكس» إن انخفاضات الدولار الحالية هي أطول سلسة خسائر له منذ حوالي عامين.

وأضاف التقرير أن المستثمرين يواصلون حتى الآن محاولة استيعاب آخر بيان للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع انقسام المشاركين في السوق حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من أن جيروم باول عارض مثل هذه التحركات في عام 2023.

وواصلت البنوك المركزية الرئيسية في أوروبا، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك النرويجي، في تشديد السياسة النقدية وأظهرت استعدادها لرفع أسعار الفائدة أكثر في حالة تصاعد الضغوط التضخمية.

أسعار الذهب العالمية تشهد ارتفاعات ملحوظة

وعلى الجانب الآخر من الدولار وانخفاضه تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة بسبب التوترات التي يشهدها الدولار في الوقت الحالي.