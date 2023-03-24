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عشرات المصابين إثر اصطدام 4 حافلات بشاحنة في هونج كونج

كتب:

وكالات
09:43 ص | الجمعة 24 مارس 2023
حادث شاحنة

حادث شاحنة

أُصيب العشرات بعضهم من الطلاب، اليوم الجمعة، في هونج كونج، في حادث اصطدام 4 حافلات كبيرة بشاحنة في منطقة بشمال شرق البلاد.

وذكرت محطة «تي. في. بي» في هونج كونج أن نحو مئة شخص أصيبوا، نصفهم من الطلاب.

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون، طلبة مدارس بالزي المدرسي جالسين على الطريق، بينما يتلقون المساعدة من مسعفين.

وقالت الشرطة في هونج كونج إنها تحقق في أمر الحادث، لكنها لم تتمكن من الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بعد.

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بقلم وكالات