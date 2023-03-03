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حريق في موقع بناء ناطحة سحاب في «هونج كونج»

كتب:

حسن رمضان
06:23 ص | الجمعة 03 مارس 2023
حريق في موقع قيد الإنشاء لبناء ناطحة سحاب بهونج كونج

حريق في موقع قيد الإنشاء لبناء ناطحة سحاب بهونج كونج

شهدت «هونج كونج»، أمس الخميس، اندلاع حريق في موقع قيد الإنشاء لبناء ناطحة سحاب «42 طابقا» بمنطقة «تسيم شا تسوي» التجارية والسياحية، دون وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي 15 ديسمبر 2021، اندلع حريق في مبنى مركز «التجارة العالمي» في «هونج كونج»  الواقع في حي كوزواي باي التجاري، ما أسفر عن محاصرة نحو 150 شخصا محاصرون على سطح المبنى.

وفي 16 سبتمبر من العام الماضي 2022، اندلع حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة «تشانجشا» الواقعة وسط الصين، وقالت قناة «سي سي تي في» الصينية، إن النيران التهمت برجا يضم مكاتب تابعة لشركة «تشاينا تيليكوم» للاتصالات، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأمس الخميس، وجه مكتب «لجنة سلامة العمل» التابع لمجلس الدولة الصيني «الوزراء» بإجراء عمليات تفتيش للسلامة في أماكن العمل لنزع فتيل مخاطر السلامة الرئيسية، فيما أشارت وزارة «إدارة الطوارئ»، إرسال إجمالي 20 فريق تفتيش إلى 31 منطقة، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

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