حريق في موقع بناء ناطحة سحاب في «هونج كونج»

شهدت «هونج كونج»، أمس الخميس، اندلاع حريق في موقع قيد الإنشاء لبناء ناطحة سحاب «42 طابقا» بمنطقة «تسيم شا تسوي» التجارية والسياحية، دون وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

NOW - Skyscraper under construction on fire in Hong Kong. pic.twitter.com/AvoeElDguc

وفي 15 ديسمبر 2021، اندلع حريق في مبنى مركز «التجارة العالمي» في «هونج كونج» الواقع في حي كوزواي باي التجاري، ما أسفر عن محاصرة نحو 150 شخصا محاصرون على سطح المبنى.

Firefighters have been battling a huge blaze at a high-rise building in a popular shopping area of Hong Kong.https://t.co/gbpQUeFDVu pic.twitter.com/e3Clj1aa0A