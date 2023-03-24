اعترافات المتهمة بالنصب على المواطنين بالقاهرة: «عيشتهم في وهم»

«كنت بوهم الناس إني هشغلهم فلوسهم في تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية علشان أقدر أجمع منهم فلوس كتير، وعملت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عشان أقدر أوصل لعدد كبير من الناس، وكانت أغلب زبايني ستات».

بهذه الكلمات اعترفت المتهمة في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في القاهرة أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمة

تبلغ لقسم شرطة مصرالقديمة، بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة في دائرة القسم، لتضررها من ربة منزل، مقيمة في نفس الدائرة، لقيامها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي، بدعوى توظيفها في تجارة المواد الغذائية، نظير الحصول على أرباحا شهرية، إلا أنّها لم تقم بذلك أو برد المبلغ.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أوضح المحامي محمود عبدالله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروه غير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول الربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.