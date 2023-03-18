اعترافات المتهمة الأولى في قضية مقتل صيدلي حلوان قبل النطق بالحكم

لم يمر سوى 6 أشهر على قضية مقتل الصيدلي ولاء زايد، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب اتهام زوجته و6 آخرين بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه داخل شقة الكائنة بشارع رايل بدائرة قسم شرطة حلوان، وإجباره على طلاق زوجته الثانية، وجرى إحالتهم إلي محكمة الجنايات القاهرة التي تواصل نظرها في عدة جلسات من بينها جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها غدًا الأحد 19 مارس.

اعترافات المتهمة الأولى

قبل انعقاد جلسة محاكمة المتهمين الـ7، تعيد «الوطن» نشر تحقيقات المتهمين واعترافات المتهمة الأولى زوجة المتوفى «ريماء ح ع»:

س ما صلتك بالمتوفى إلى رحمة مولاه؟

ج هو جوزي

س/ ومنذ متى وانتى متزوجة من المتوفى إلى رحمة مولاه؟

ج/ أنا متجوزاه من 2016

س/ وما هو طبيعة عمل المتوفى إلى رحمة مولاه؟

ج/ كان بيشتغل صيدلي في المملكة العربية السعودية

س/ وهل كنتِ تقيمين معه حال إقامته بالخارج؟

ج أنا قعدت معاه من 2016 إلى 2019.

س/ وما سبب عودتك لمدينة القاهرة؟

ج أنا رجعت عشان ابني يونس كان كبر وأنا عندي شغل هنا عايزة أفتحله الصيدلية.

س/ وهل من ثمة خلافات فيما بينكم؟

ج/ هي خلافات زوجية

س/ وما طبيعة تلك الخلافات الزوجية فيما بينكم؟

ج خلافات زوجية زي اللي بتحصل في كل البيوت زي مصروف البيت.

س/ وهل تطورت تلك الخلافات فيما بينكم؟

ج لما اكتشفت إن هو اتجوز عليا.

س/ وما هي كيفية اكتشافك زواجه بأخرى؟

ج/ لما جه مصر وجالي يوم 21/9/2022 قالى ان هو اتجوز واحدة تانية وعرفت بعديها إن هو اتجوز من يوم 2022/9/ إنه كان على علاقة بواحدة من أربع شهور اسمها ريم.

س/ إلی أین توجهتِ عقب اختفاء مبلغ 25 ألف جنيه؟ وماذا حدث؟

ج/ أنا طلعت لأبويا وم. ع، في الصالة علشان أكل ابني، وفجأة واحنا قاعدين سمعنا صوت هبدة.

س/ وما طبيعة ذلك الصوت تحديدا؟

ج/معرفش هو صوت هبدة عملت بوم.

س/وما التصرف الذي بدر منكِ حال سماعك لذلك الصوت؟

ج/ أنا جريت عشان أشوف إيه اللي حصل، ووقفت في الشباك لقيت جوزي واقع في الأرض

س/ وما الحالة التي أبصرتِ عليها جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه؟

ج/ أنا لقيته واقع على الأرض والناس شالته وخدوه ودوه على المستشفى وإخوتي كانوا واقفين تحت.

س/ وما التصرف الذي بدر منكِ عقب ذلك؟

ج/ أنا نزلت على البيت عند أمي عشان أودى ابني.. عشان ميشوفش منظر أبوه ده وقعدت أتابعه بالتليفون.

س/ ومع من تواصلتِ لمتابعة حالته تحديدًا؟

ج/ تواصلت مع والدي وإخوتي الاتنين، عشان أطَّمن على جوزي، لحد ما لقيت ضابط مباحث جيه البيت عند والدتي.