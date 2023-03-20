ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مطبعة مقيم بمحافظة القليوبية، بتضرره من شخصين لسابقة حضورهما للمطبعة ملكه، والاتفاق معه على شراء كمية من بودرة الأحبار الخاصة بالطباعة على الملابس مقابل مبلغ مالي، وتوصيلها لمخزن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، إلا أنّه عقب ذلك قام أحدهما باصطحابه لإحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى تسليمه المبلغ المالي، وأثناء ذلك غافله ولاذ بالفرار، ولدى توجهه للمخزن مرة أخرى تبين عدم وجود المشكو في حقهما والاستيلاء على البضاعة من داخل المخزن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على البضاعة وتحميلها بسيارة نقل أجرة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما ضبط البضاعة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بذات الأسلوب، واعترفا بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك الكهرباء من صاحب محل أدوات كهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأضافا بالتصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.