اعترافات المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر.. محامي يوضح العقوبة

«كنت أذهب لتنظيف المنزل كثيرًا، وأعلم أين تحتفظ بمصوغاتها الذهبية، كان من السهل سرقته، كانت تثق في كثيرًا» اعترافات المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تابعت المتهمة أقوالها أمام جهات التحقيق بأنها استغلت معرفة أماكن المشغولات الذهبية وقامت وسرقتها عن طريق أسلوب المغافلة، إذ استغلت انشغال السيدة في المنزل وسرقتها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بوصول بلاغ لمباحث قسم شرطة الجمالية بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تمّ ضبطها وتبين أنَّها خادمة، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر بحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها بأسلوب المغافلة وتحرر محضر بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

العقوبة المتوقعة للمتهمة

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محفوظ» لـ«الوطن»، إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».