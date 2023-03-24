رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

هبة صبيح
10:40 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023

يحرص المصلون على معرفة ممواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023 خاصة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وذلك لأن الالتزام بالصلاة ركن أساسي في صيام شهر رمضان.

 

مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الفجْر 4:22 صباحا 

الشروق 5:50 صباحا 

الظُّهْر 11:57 صباحا 

العَصر 3:26 مساء

المَغرب 6:05 مساء

العِشاء 7:23 مساء

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الفجْر 4:22 صباحا 

موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الظُّهْر 11:57 صباحا 

موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 وهو العَصر 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24

تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 هو 6:05 مساء.

 

عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 

 

يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 طبقا إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة بورسعيد

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة بورسعيد.. صوما مقبولا

صديق مدير مدرسة توفي صائما أثناء صلاة المغرب: لم يتأخر يوما عن مساعدة أحد

وفاة معلم بالمنوفية أثناء تأدية صلاة المغرب.. «كان صايم وملحقش يفطر»
بقلم هبة صبيح