مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023
كتب:
هبة صبيح
10:40 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023
يحرص المصلون على معرفة ممواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023 خاصة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وذلك لأن الالتزام بالصلاة ركن أساسي في صيام شهر رمضان.
مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 24-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الفجْر 4:22 صباحا
الشروق 5:50 صباحا
الظُّهْر 11:57 صباحا
العَصر 3:26 مساء
المَغرب 6:05 مساء
العِشاء 7:23 مساء
موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الفجْر 4:22 صباحا
موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الظُّهْر 11:57 صباحا
موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24
أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 وهو العَصر 3:26 مساء.
موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24
تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 هو 6:05 مساء.
عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24
يبلغ عدد ساعات الصیام في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 طبقا إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 14 ساعة تقريبا