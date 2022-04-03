مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة بورسعيد

أظهرت إمساكية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب الفجر فى محافظة بورسعيد وعدد ساعات الصيام فى اليوم الثاني لشهر رمضان الكريم 14 ساعة.

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب الفجر فى محافظة بورسعيد ضمن الخدمات التى تحرص أن تقدمها الجريدة لقراءها.

ويتابع المسلمون مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب فى محافظة بورسعيد لاستقبال الإفطار الذي سيبدأ خلال ساعات، بعد أن تُرفع أصوات الأذان فى مختلف مساجد وزوايا محافظة بورسعيد

موعد أذان المغرب في محافظة بورسعيد

بحسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، فإنه سيكون في الساعة الساعة 6.11 مساء.

ووفق الإمساكية فإن مواقيت الصلاة كالتالي:

- أذان صلاة الفجر الساعة 4.8 صباحا.

- الشروق الساعة 5.39 صباحا.

- أذان صلاة الظهر 11.54 الساعة صباحا.

- أذان صلاة العصر 3.27 الساعة مساء.

- صلاة المغرب الساعة 6.11 مساء.

- صلاة العشاء الساعة 7.30 مساء.

ساعات الصوم في محافظة بورسعيد

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة بورسعيد وصول ساعات الصوم خلال أيام شهر رمضان المبارك عام 1443، اليوم 3 أبريل 2022 إلى 14 ساعة و22 دقيقة، حيث أن موعد الإمساك 3:55 صباحا، وموعد الإفطار 6:11 مساء.

وكانت مديرية الأوقاف ببورسعيد استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد من الإجراءات فى المساجد لاستقبال المصلين، وصرح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد أنه تم تجهيز المساجد حيث تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتعقيم اليومي للمساجد ودورات المياه مع التشديد على التباعد الإجتماعي بين المصلين وصرح أنه تم الإلتزام بتعليمات وزارة الأوقاف بتحديد درس العصر ١٠10 دقائق والتراويح 7 دقائق فى المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف ببورسعيد.