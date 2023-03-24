في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، الذي يتوافد الآلاف من المصلين في محافظة كفر الشيخ، إلي بيوت الله لأداء الصلاة والذكر والدعاء في هذا الشهر المعظم، نقدم لكم موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ الجمعة 24-3-2023

يسجل موعد أذان العصر في كفر الشيخ الجمعة 24-3-2023، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 03:32 من مساء اليوم الجمعة، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة والافطار وصلاة العشاء التراويح والسحور والإمساك والفجر والشروق من خلالها، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ الجمعة 24-3-2023

بينما يتوافد المصلون من كل حدب وصوب مع كل أذان من أبناء محافظة كفر الشيخ، لأداء موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 24-3-2023 وذلك مع روحانيات هذا الشهر المعظم والمبارك شهر الصوم والخيرات يؤدي الصائمون صلاة العصر في وقتها المحدد.