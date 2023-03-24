أخطاء تتسبب في رفع قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهر رمضان

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» عن سلوكيات خاطئة يقوم بها المواطن تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهر رمضان.

ترك الإضاءة مفتوحة

وقالت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، إن معظم الناس مع غروب الشمس يقومون بإضاءة جميع غرف المنزل، وهذه عادة سيئة تزيد من استهلاك الكهرباء، فعليك بإغلاق الإضاءة في أي غرفة لا تتواجد بها، لتوفير استهلاك الكهرباء وللمحافظة على عمر اللمبات لتدوم فترة أطول وأيضاً عليك إلقاء نظرة سريعة على كل الإضاءة في الغرف في حال كنت ستبقى خارج المنزل لمدة طويلة.

ترك الإلكترونيات موصلة بالكهرباء

أشارت إلى أنه عند ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء حتى وإن لم تكن تشغلها فهي تسحب من التيار الكهربائي، فعليك فصل كل الأجهزة الإلكترونية، ومن الممكن استخدام المشتركات الكهربائية التي يكون بها زر إيقاف وتشغيل توصيل التيار، وسوف تلاحظ كيف سيقل استهلاك الكهرباء والتوفير في الفواتير.

استخدام المصابيح شديدة الإضاءة

نصحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من اللمبات شديدة الإضاءة «المتوهجة»، إذ أن اللمبات الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل بنسبة 25 إلى 80% من اللمبات شديدة الإضاءة وهي أيضاً مريحة للعين وعمرها أطول.

تشغيل «الديب فريزر» فارغ

ويعد «الديب فريزر» من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء وعند تشغيله فارغاً يستهلك كهرباء أكثر فيجب عليك إذا كان فارغاً فصله من التيار الكهربائي لتوفير استهلاك الكهرباء.

فتح الثلاجة لغير الضرورة

من أشهر العادات السيئة لدى كثير من الناس هي فتح باب الثلاجة دون ضرورة، وقد أثبتت الدراسات أن ذلك يستغرق 15 ساعة في السنة وهو تقريباً 7% من إجمالي استهلاك الثلاجة على مدار السنة، لذلك إذا كنت تريد توفير استهلاك الكهرباء لا تقم بفتح الثلاجة إلا للحاجة الضرورية.

تشغيل الغسالات نصف ممتلئة

ويمكنك توفير الكثير من استهلاك الكهرباء إذا قمت بتشغيل غسالة الملابس أو غسالة الأطباق وهي ممتلئة، لأن تشغيلها نصف ممتلئة يجعلها تستهلك ضعف الكهرباء لذا لو كنت تريد توفير استهلاك الكهرباء والحفاظ على عمر الجهاز المستخدم لفترة أطول عليك تشغيلها ممتلئة.

غسل الملابس بالماء الساخن

عندما تستخدم الغسالة على نظام التسخين فإنك تستنفذ نحو 90% من جهد الغسالة وخاصة الغسالات القديمة لأنها تستهلك كهرباء أكثر من الغسالات الحديثة.