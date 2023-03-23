مع حلول أول يوم من شهر رمضان المبارك، والذي يتوافد الآلاف من المصلين في محافظة كفر الشيخ، إلي بيوت الله لأداء الصلاة والذكر والدعاء في هذا الشهر المعظم، لذلك نقدم لكم موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 23-3-2023.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 23-3-2023

يسجل موعد أذان العصر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023 الذي سوف يرفع في تمام الساعة 03:31 من مساء اليوم الخميس، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة والإفطار وصلاة العشاء التراويح والسحور والإمساك والفجر والشروق من خلالها، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023

ومع كل أذان يتوافد المصلون من كل حدب وصوب من أبناء محافظة كفر الشيخ، حيث موعد أذان العصر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023، في روحانيات هذا الشهر المبارك والمعظم.