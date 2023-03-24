يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023 حسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الفجْر 04:36 صباحاً

الشروق 05:59 صباحاً

الظُّهْر 12:05 صباحاً

العَصر 03:33 مساءً

المَغرب 06:12 مساءً

العِشاء 07:26 مساءً

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الفجْر 04:36 صباحاً.

موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الظُّهْر 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 وهو العَصر 03:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 هو 06:12 مساءً .

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 طبقاً إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 13 ساعة و 59 دقيقة .