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مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

هدير محمود
11:16 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023

يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023 حسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الفجْر 04:36 صباحاً 

الشروق 05:59 صباحاً 

الظُّهْر 12:05 صباحاً 

العَصر 03:33 مساءً

المَغرب 06:12 مساءً

العِشاء 07:26 مساءً

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الفجْر 04:36 صباحاً. 

موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الظُّهْر 12:05 مساءً. 

موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 وهو العَصر 03:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24

تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 هو 06:12 مساءً .

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 

 يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 طبقاً إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 13 ساعة و 59 دقيقة . 

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