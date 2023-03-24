مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023
كتب:
هدير محمود
11:16 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023
يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم الجمعة 24-3-2023 حسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الفجْر 04:36 صباحاً
الشروق 05:59 صباحاً
الظُّهْر 12:05 صباحاً
العَصر 03:33 مساءً
المَغرب 06:12 مساءً
العِشاء 07:26 مساءً
موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الفجْر 04:36 صباحاً.
موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-24 في الساعة الظُّهْر 12:05 مساءً.
موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24
ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 وهو العَصر 03:33 مساءً.
موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24
تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 هو 06:12 مساءً .
عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24
يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الجمعة 2023-3-24 طبقاً إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 13 ساعة و 59 دقيقة .
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