«الأوقاف» تفتتح 57 مسجدا في أول جمعة بشهر رمضان

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الأولى من شهر رمضان، 57 مسجدًا في 16 محافظة، بينها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و9 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد الروضة ببياض العرب ببندر بني سويف بشارع المرور، ومسجد التوحيد بقرية كفر جمعة بمركز ببا، ومسجد الحرية قرية 3 بقرية دلهانص بمركز الفشن، ومسجد التوبة بقرية الحمام بمركز ناصر، ومسجد التوحيد بقرية الحومة بمركز الواسطى، ومسجد السلام بقرية الديايبة بمركز الواسطى، ومسجد التسامح بقرية باها بمركز بني سويف، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد النور بقرية ترسا بمركز سنورس، ومسجد الوادي بقرية منشأة ظافر بمركز إطسا، ومسجد محمد تاج الدين بمركز إطسا، ومسجد أبو هشيمة بقرية طبهار بمركز إبشواي.

وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح المسجد الأحمدي بقرية بمها بمركز العياط، ومسجد المليجي بقرية الشوبك بمركز البدرشين، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح المسجد الكبير بقرية صراوة بمركز أشمون، ومسجد النور بالعمد بفيشا الكبر بمركز منوف، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الشيخ قاسم بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد الكبير بقرية توفيق الحكيم بمركز حوش عيسى، ومسجد النور المحمدي المسين بمركز الدلنجات، ومسجد مهدي الفقي بقرية الحاجر بمركز كفر الدوار، ومسجد الطرح الكبير بمركز كفر الدوار، ومسجد الشعراوي بمركز حوش عيسى، ومسجد براوية بقرية الكريون بمركز كفر الدوار، ومسجد عقل بقرية الكريون بمركز كفر الدوار، ومسجد الرحمن البحري بقرية الرملة بمركز إيتاي البارود، ومسجد عباس حجازي بلقطر الغربية بمركز أبو حمص، ومسجد القرناص بقرية منشأة الوكيل بمركز دمنهور، ومسجد الفقهاء بقرية نصر الله بمركز أبو حمص.

مساجد جديدة في المنيا

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الرحمة الشرقي بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، ومسجد أحمد هديب بقرية بني واللمس بمركز مغاغة، وفي محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد التوحيد بقرية الحدود محلة القصب بمركز كفر الشيخ، ومسجد الكبير الحلاجين بقرية الحلاجين بمركز سيدي سالم، ومسجد الحلافي الكبير بقرية الحلافي بمركز كفر الشيخ، ومسجد الشرقي بقرية قراجة بمركز كفر الشيخ، ومسجد الرحمة بقرية نشرت بمركز قلين.

وفي محافظة الإسماعيلية، تم افتتاح مسجد قباء، بقرية الضبعية، بمركز فايد، ومسجد الشيخ مشهور، بقرية الوادي الأخضر، بمركز القصاصين، وفي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد الفتح، بقرية جزيرة العبل، بمركز الوقف، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد أولاد حسين، بقرية عرب العوامر، بمركز أبنوب، ومسجد المشارقة، بعرب الشريفة، بقرية جحدم، بمركز منفلوط، وفي محافظة مرسى مطروح، تم افتتاح مسجد صلاح الدين سيد عبد الرحمن، بالعلمين.

وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد أبو الليل الزيات، بمركز طما، وفي محافظة السويس، تم افتتاح مسجد أهل بدر، بمدينة أحمد زويل، بحي عتاقة، وفي محافظة الأقصر، تم افتتاح مسجد الشيخ موسى، بقرية اللاقالته، بمركز القرنة، وفي محافظة دمياط، تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم، بقرية شطا، بمركز دمياط، ومسجد المصطفى، بدمياط الجديدة، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد عبد السميع علي يوسف، بقرية مصطفى شكري، بكفر النجار، بمركز أبو كبير، ومسجد أولاد عفيفي، بعزبة عبد الملك، بمركز منيا القمح، ومسجد عبد الفتاح علي سليمان، بقرية غيته، بمركز بلبيس.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة بني سويف، جري افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز، ببندر بني سويف، ومسجد العارف بالله، بقرية طحا بوش، بمركز ناصر، وفي محافظة دمياط، جري افتتاح مسجد السلام بالمهندسين، بمركز كفر سعد، واامسجد الجديد بالزعاترة، بمركز الزرقا، وفي محافظة الفيوم، جري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، بقرية الحيط، بمركز إطسا، وفي محافظة المنوفية، جري افتتاح مسجد الشهيد رضا والي، بمدينة الباجور، وفي محافظة الجيزة، جري افتتاح مسجد عيسي، بجوار الموقف، بمركز كرداسة، وفي محافظة سوهاج، جري افتتاح مسجد الشيخ شيخون، بقرية بلصفورة، ببندر سوهاج، ومسجد الهمامية، بنجع إدريس، بقرية الطليحات، بمركز جهينة.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 960 مسجدًا، بينها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و177 مسجدًا صيانة وتطوير.