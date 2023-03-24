افتتاح 3 مساجد في أول جمعة من شهر رمضان بسوهاج

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بأول جمعة بشهر رمضان المبارك 3 مساجد اليوم، بينها مسجدًا جديدًا تم به الإحلال والتجديد ومسجدين من مساجد الصيانة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وفقا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج.

960 مسجدا جديدا بسوهاج خلال عام

أضاف عبد الرحيم أنه مع بداية شهر رمضان المبارك افتتحت وزارة الأوقاف المصرية بالجمعة الأولى 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 9 مساجد من مساجد الصيانة والتطوير بينها 3 مساجد سوهاج ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2022 بالعام الماضى 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مساجد سوهاج الجديدة وأماكنها

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، أن المساجد المفتتحة اليوم هي:

مسجد أبو الليل الزيات بمدينة طما بمحافظة سوهاج، من مساجد إحلال وتجديد.

مسجد الشيخ شيخون بقرية بلصفورة التابعة لإدارة أوقاف بندر سوهاج بمحافظة سوهاج، من مساجد الصيانة والتطوير.

مسجد الهمامية بنجع إدريس بقرية الطليحات، التابع لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، من مساجد الصيانة والتطوير.