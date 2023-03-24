إقبال على إصدارات «الأوقاف» بمعرض الكتاب في مسجد الحسين.. خصومات تصل 50%

شهد معرض الكتاب الذي أقامته وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، إقبالًا كثيفا على إصدارات وزارة الأوقاف، وذلك في أول أيام معرض الكتاب، وعلى هامش الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

معرض الكتاب بالحسين

وبدأ المعرض الخميس الأول من شهر رمضان ويستمر حتى آخر الشهر الكريم، بما يعكس اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتزود المجتمع بالثقافة الوسطية.

و أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في بيان، عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي:

وزارة الأوقاف

1- خصم 25% على الإصدارات الحديثة وكتب التراث.

2- خصم 20% على الموسوعات والمنتخبات عربي ولغات .

3- خصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.