موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر ثاني أيام شهر رمضان 2023

يهتم الكثيرون بشتي محافظات مصر بمعرفة موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر ثاني أيام الشهر الكريم، فمع رفع أذان المغرب تبدأ طقوس إفطار رمضان.

كما يحدد موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر موعد صلاة المغرب بالمحافظات الذي يلي موعد الأذان بعدة دقائق تختلف من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر حددته هيئة المساحة المصرية بإمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، وفقا لخطوط الطول والعرض، ومساقط الظل بالمدن المختلفة، وتضم الإمساكية مواقيت الصلاة بكل محافظة موعد أذان الفجر وموعد أذان الظهر وموعد أذان العصر وموعد أذان المغرب وموعد أذان العشاء فضلا عن موعد الشروق .

إمساكية شهر رمضان 2023

تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر ثاني أيام الشهر المبارك وفقا لإمساكية شهر رمضان بكل مدينة،

موعد أذان المغرب الجمعة ثاني أيام رمضان بأسوان الساعة 6:37

موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان بالقاهرة الساعة 6:7

مواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم ثاني أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:17

موعد أذان المغرب اليوم ثاني أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:7

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة ثاني أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:56 دقيقة

موعد أذان المغرب برمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بدمياط الساعة 6:7

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ الساعة 6:9

موعد أذان المغرب الجمعة بالغربية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان 2023 بقنا الساعة 6:1

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالمنيا الساعة 6:9

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2023 بالبحيرة الساعة 6:10 دقيقة

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالجيزة الساعة 6:8

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة رمضان 2023 بالشرقية الساعة 6:7

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالسويس الساعة 6:2 مساء.

موعد أذان مغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالإسكندرية الساعة 6:12

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة بالفيوم الساعة 6:9 مساء

إمساكية رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب الجمعة بالمنوفية الساعة 6:10

موعد أذان المغرب اليوم بالدقهلية الساعة 6:7