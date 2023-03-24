يحين موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولى بشهر رمضان، في تمام الساعة 4:40 دقيقة صباحا وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية.

ويلي موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان، موعد صلاة الفجر بمحافظة سوهاج والذى يعقب الأذان بدقائق معدودة.

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الجمعة 24-3-2023 يختلف بفارق دقيقة واحدة عن موعد أذان الفجر باليوم الاول من شهر رمضان المبارك الذي يرفع في تمام الساعة 4:41 دقيقة صباحا.

موعد أذان الفجر

تضم محافظة سوهاج العديد من المساجد المشهورة والبارزة التى يرفع بها أذان الفجر بالتوقيت المحلي لمحافظة سوهاج بتمام الساعة 4:40 دقيقة صباحا، بينها مسجد العارف بالله ومسجد بلال بن رباح ومسجد الشهيد ومسجد قباء بمدينة سوهاج، فضلا عن مسجد الامير حسن بأخميم والمسجد الكبير بطهطا ومسجد السلطان والمسجد الصينى بجرجا، وجميعها ذات جذور تاريخية وترتبط بأحداث هامة.

مسجد العارف بالله بسوهاج

أهمها مسجد العارف بالله بميدان العارف بالله بمدينة سوهاج والذى أكتسب الأسم من المسجد وهو يضم أشهر مناطق سوهاج التجارية "القيسارية"