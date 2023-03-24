نقابات ألمانيا تدعوا لإضراب عمال القطارات والمطارات وتطالب بزيادة الرواتب

دعت نقابات العمال الألمانية إلى إضراب 27 مارس، للعاملين في قطاع النقل العام الألماني، وسط مطالب بزيادة الرواتب، وهو ما سيؤثر على قطارات المسافات الطويلة والمتوسطة والمطارات وكذلك الطرق السريعة والممرات المائية، مع تضرر 380 ألف مسافر.

وحذر موظفو المطار الألماني ADV من أن الإضراب الذي دعا إليه قطاع نقل الركاب، في يوم 27 مارس، سيؤثر سلبا على نحو 380 ألف مسافر، في إشارة إلى أنه ليس من الوقت المناسب الآن أن يحدث أي إضراب.

وحذر رئيس المطار الألماني رالف بيسيل، في تصريحات عن «تصعيد الإضراب مثلما يحدث في فرنسا»، فى إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها فرنسا في الوقت الحالى بسبب إصلاح نظام التقاعد، والذي أدى إلى انتشار الفوضى والعنف، كما أنه انتقد أن النقابات بدلا من أن تبحث عن حلول على طاولة المفاوضات تلجأ إلى إجراء الإضراب والمظاهرات وهو غير مناسب.

والإضراب الذي أعلنه اتحاد قطاع خدمات Verdi واتحاد السكك الحديدية EVG يؤثر على على القطارات الطويلة والمتوسطة وقطارات الركاب في جميع أنحاء البلاد ، وعدد كبير من المطارات ووسائل النقل العام في العديد من المناطق ، وكذلك الطرق السريعة وقطارات الولاية.

وجرى التأكيد بالفعل على أن مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، سيتأثر بالإضراب، كما أعلن مطار ميونيخ (الجنوبي) تعليق حركة الركاب المنتظمة اعتبارًا من يوم الأحد 26 مارس.

من جهته قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينج، الليبرالي: «الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو مناشدة جميع الشركاء الاجتماعيين أن يكونوا على دراية بمسؤوليتهم وتقليل الآثار على المواطنيين».