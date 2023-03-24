متظاهرون يغلقون طرق مطار «شارل ديجول» احتجاجا على قانون نظام التقاعد

تستمر حالة الاحتقان في فرنسا، وسط خروج أكثر من مليون متظاهر للاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد، وقال متحدث باسم مجموعة شركات النفط في فرنسا «توتال إنرجيز»، إن 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى، أضربوا عن العمل صباح الجمعة، وفقا لمجلة «سيمانا» الإسبانية.

وقالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير، اليوم الجمعة، إن شحنات الوقود من مصفاة «جونفريفيل» التابعة للشركة في «نورماندي»، استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد تدخل الشرطة الفرنسية لتفريق العاملين الذين أغلقوها.

وفتحت الشرطة الطريق إلى المصفاة في وقت مبكر من صباح الجمعة حتى يتمكن الموظفون من الذهاب إلى العمل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن اليوم الجمعة، «توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك» في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، إضافة إلى ذلك فإن هناك نحو 903 حرائق لأثاثات وحاويات القمامة.

ووصلت الاحتجاجات إلى المحطة الجوية الرئيسية في العاصمة الفرنسية ، وتسببت في حالة من الفوضى بين المسافرين الذين يحاولون الوصول إلى مطار شارل ديجول، وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار، واضطر المواطنون الذين كانوا يحاولون الدخول للحاق برحلتهم إلى السير مع حقائبهم للوصول إلى مكاتب شركة الطيران.

وتأثر المطار الآخر في باريس، أورلي ، بسبب إلغاء 30% من الرحلات الجوية بسبب المظاهرات القوية التي تشهدها.

وجرى تنفيذ عدة إجراءات لإغلاق خزانات النفط والمواني والطرق السريعة والجامعات، من بين أمور أخرى، حيث بدأ الشعور بنقص الوقود في 14% من محطات الوقود.