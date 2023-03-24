افتتاح مسجد رياض الصالحين في العلمين بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح مسجد صلاح الدين بسيدي عبد الرحمن العلمين بمدينة العلمين يرافقه الشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف العلمين ولفيف من العمد والمشايخ والعواقل وأهالي سيدي عبد الرحمن.

تكلفة 6 ملايين جنيه

وقال وكيل وزارة الأوقاف من بمطروح في بيان له إن مساحة المسجد الذي جرى بناؤه بالجهود الذاتية تبلغ مساحته 750 مترا بتكلفة 6 ملايين جنيه علي طراز فريد يشمل الصحن والمئذنة ودورة المياه، ومكتب الإمام وساحة بصور رائع حول المسجد.

الصيام مدرسة ربانية

وأقام الشعائر فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وتناولت الصوم وعلاقته بمكارم الأخلاق باعتبار الصيام مدرسة ربانية لتزكية النفس وتطهير القلب ورقي الروح وتعليم أخلاق الإسلام والتشبه بالملأ الأعلى في حسن إسلام الوجه لله والترفع على الشهوات والملذات.

صيامان عن الطعام وأكل الحرام

وأوضح فضيلته أن الصيام المطلوب صيامان أحدهما يؤدي للآخر فالأول صيام عن الطعام والشراب والثاني صيام عن أكل الحرام عبر عنه القرآن في ختام الآيات: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، فإذا لم يؤدِ الصيام الأول وهو الامتناع عن الطعام والشراب إلى الصيام الثاني وهو الامتناع عن أكل الحرام فلا حاجة لنا في الأول .

الصيام يكسب التقوى

ولفت إلى أن الصيام يكسب الإنسان التقوى والإرادة والعزيمة ويجعله يترفع عن الفحش ورد الإساءة بالإساءة مستشهداً بتبحديث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ "فالصيام والأخلاق مرتبطان لا يقبل صيام ما لم يؤثر في السلوك والأخلاق فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

أنشطة الدعوة في رمضان

وعقد وكيل أوقاف مطروح اجتماعا مع أئمة العلمين، تناول أنشطة الدعوة في شهر رمضان المبارك من قيام ودروس وخواطر دعوية ونبه بأن وزارة الأوقاف تحتفل بالمجيدين والذين يؤدون دورهم الدعوي كما لن نتوانى عن مجازاة المقصرين ونوه أن فضيلة الإمام في مسجده لا بد أن يواكب الدور الشامل لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا ووطنيا.