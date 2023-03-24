 إطفاء الأنوار لمدة ساعة عن المنشآت العامة بالشرقية غدا حماية للبيئة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشاركة محافظة الشرقية غداً في فعالية ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل من الساعة 8.30 :9.30 مساء، وذلك للتأكيد على دور المحافظة الرائد فى مجال الحفاظ على البيئة و رفع الوعى حول تغير المناخ لدى المواطنين وتعزيز الانتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الحدث يُعد رمزا «للوحدة والأمل» في مستقبل أكثر استدامة وفرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذي نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية، مضيفا أن الهدف الأساسي من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب.

غداً.. إطفاء الأنوار لمدة ساعة عن المنشآت العامة بالشرقية

وأشار مراد رأفت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، إلى أنه سيتم إطفاء الأنوار غير المهمة عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل والمباني البارزة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك غداً السبت الموافق 25 مارس الجاري من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة بهدف زيادة الوعي حول حماية وصون الطبيعة ومعالجة أزمة المناخ وتبني الاقتصاد الأخضر والدائري، والعمل أيضا معا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا ومستدام لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية إن شاء الله.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه سيتم تنظيم فعالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار «شارك معنا أهم 60 دقيقة من أجل الأرض وحماية كوكبنا» بهدف توفير الطاقة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية.

وفى سياق متصل، طالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة المشاركة غداً في فعالية «ساعة الأرض» بإطفاء الأنوار غير الضرورية وترشيد استهلاك الكهرباء للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.