جمعية مصر الجديدة تشارك في «ساعة الأرض» غدا

تشارك جمعية مصر الجديدة، دول العالم احتفالية «ساعة الأرض»، غدا السبت من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء، بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» احدى الصروح الثقافية في جمعية مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة في بيان، إنّ الاحتفالية تأتي في إطار حرص جمعية مصر الجديدة على المشاركة في الفعاليات الدولية المختلفة للتأكيد على دورها الرائد في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنّ الاحتفالية تنظم بالتعاون مع «المؤسسة الكشفية من أجل السلام».

ولفت إلى مشاركةً الجمعية في الحملة العالمية لساعة الأرض والتي بدأتها منظّمة الصّـندوق العالمي لصون الطّبيعة أكبر حركة شعبيّة تسعى للمحافظة على البيئة ضدّ التّغيرات المناخيّة. ومنذ انطلاق الحملة في عام 2007 من مدينة واحدة وهي مدينة سيدني بأستراليا، تحوّلت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالميّة إذ يشارك فيها ما يقارب من 1,8 بليون نسمة في أنحاء العالم.

رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ

من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير متحف الطفل، سعي المركز من خلال تنظيم الاحتفالية، لرفع مستوى الوعي بشأن تغير المناخ لدى الأطفال والشباب في مصر، وتعزيز الانتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغيير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض.

ساعة الأرض

وأوضح عبدالوارث، أنّ ساعة الأرض فرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذي نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من التّغيرات المناخيّة، والهدف الأساسي من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب، وتأتي فكرة تنظم ساعة الأرض سنويا في الأسبوع الأخير من شهر مارس لأنه خلال فصل الربيع يكون هناك تقارب في أوقات غروب الشمس في كل من نصفي الكرة الأرضية، وبالتالي ضمان أكبر قدر من التأثير البصري لعملية إطفاء الأضواء حول العالم.

يشمل برنامج الاحتفالية العديد من الفعاليات، منها ورش العمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة وصورة ساعة الأرض الجماعية وحفل إفطار جماعي لكل الحضور، وتختتم الاحتفالية بإطفاء الأنوار تماما وحفل سمر حول الشموع.