تفاصيل مشاركة الإسكندرية في فعاليات «ساعة الأرض».. إطفاء الكهرباء لمدة ساعة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشاركة المحافظة في الحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض»، يوم السبت المقبل، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا.

وقال المحافظ إنه سيجري إطفاء الإضاءة لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 مساء حتى 9:30 مساء، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المشاركة في «ساعة الأرض» ‬تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الهام مع ضرورة الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة، مشددا أنه لابد على جميع المواطنين أن يضعوا السلامة أولاً قبل اتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

موعد إطفاء الإنارة ضمن ساعة الأرض

من جانبه؛ أوضح الدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، أنه سيتم تنفيذ فاعلية الاحتفال بساعة الأرض‪ Earth Hour ‬بإطفاء الإنارة الخارجية ،وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، بدءًا من الساعة 8:30 حتى 9:30، مساء السبت القادم في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانًا شهيرًا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما في ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك‪.‬

ما هي ساعة الأرض؟

من الجدير بالذكر؛ أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا.

وكانت «دبي» المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ، ثم تبعتها الرياض عام 2010.