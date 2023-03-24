أسامة الأزهري: الشيخ محمد كامل الطرابلسي درس 7 سنوات في الأزهر

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن ليبيا تمثل بالنسبة لمصر الأخوة والأواصر والرحم، موضحًا: «مصيرنا واحد ونحمل الهم معا، ولم يكن هذا وليد اليوم، بل كان هكذا عبر التاريخ، والعالم الجليل الأستاذ الكبير الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي يعبر عن هذ الأمر».

مكانة أيقونية لـ محمد كامل بن مصطفى

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc، أن محمد كامل بن مصطفى له في وجدان ليبيا مكانة أيقونية مثل نموذج الأمير عبد القادر الجزائري في وجدان الجزائريين، إذ يعتبرون أن هذا الشخص الجليل هو مؤسس دولة الجزائر الحديثة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بأن الشيخ محمد كامل نشأ في ليبيا وجاء إلى مصرَ ودرس في الأزهر على مدى 7 سنوات متتاليات معتكفا تماما للدراسة وتلقي العلم، وتلقى العلم على يد شيخ الأزهر برهان الدين الباجوري.

سنوات عجيبة

وأكد أنّ السنوات السبعة كانت لها سمة عجيبة جدا، حيث واصل ليله بنهاره وصبحه بمسائه في الغوص على دقائق التفسير والفقه وعلوم الشريعة السمحاء لا يخرج من حلقات الدراسة ولا يترك مباحث العلم إلا مساء الخميس من كل أسبوع عندما يذهب للتنزه والتريض على شاطئ النيل عند الجزيرة، ومن عجائب حياته أنه تخرج في الأزهر حنفي المذهب، في بلد كل الإفتاء فيه على المذهب المالكي، ومع ذلك لم يصطدم أو يخالف أو يثِر القلاقل بين أهل البلد.