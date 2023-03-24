طريقة استخدام ChatGPT على الموبايل والكمبيوتر.. شرح سريع خطوة بخطوة

شهدت الفترة الماضية، اهتمام كبير من مستخدمى الإنترنت بموقع ChatGPT، إذ يمكن أن يساعد روبوت الدردشة AI، الذي أنشئ بواسطة OpenAI المدعوم من Microsoft، المستخدمين في كتابة منشورات طويلة ،وإنشاء جداول وتقديم المعلومات بسرعة، وتلخيص القصص وحتى كتابة الرموز.

ونرصد كيفية استخدام تطبيق ChatGPT على جهاز الكمبيوتر، أو اللابتوب والهواتف المحمولة، وفقا لما قاله إسلام خالد الباحث فى أمن المعلومات، إذ أكد لـ«الوطن»، أن التطبيق لم يعمل رسميا فى مصر، لكن هناك فرصة لتجربته واستخدمه.

واستعرض خالد، بخطوات بسيطة طريقة استخدام ChatGPT، موضحا أنه لا يوجد تطبيق مخصص له، لذا سيتعين على الأشخاص استخدام متصفح، مثل: جوجل كروم، لتشغيل ChatGPT على الهواتف الذكية.

كيفية استخدام ChatGPT على اللابتوب

1- افتح متصفح الويب مثل Google Chrome أو Microsoft Edge أو Safari، الذي تفضل استخدامه على نظام Windows أو Mac.

2- اكتب «ChatGPT» في شريط البحث وانقر على https://openai.com/blog/chatgpt.

3- ستجد خيار «جرب ChatGPT»، أو يمكنك النقر فوق https://chat.openai.com/ إذا كان لديك حساب، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة، وإلا يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك، وإنشاء حساب مجاني.

كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف المحمولة

1- افتح متصفح الويب، مثل Google Chrome أو Safari، الذي تفضل استخدامه على هواتفك الذكية.

2- اكتب «ChatGPT» في شريط البحث وانقر على https://openai.com/blog/chatgpt.

3- اضغط على «جرب ChatGPT»، أو يمكنك النقر على https://chat.openai.com/، إذا كان لديك حساب، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة، وإذا لم يكن كذلك، يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك، وإنشاء حساب مجاني.