حكاية مقتل مسن حلوان.. لماذا سرق اللص 800 جنيه وترك تليفون الضحية؟

على طريقة أفلام السينما ارتدى لص قناع أسود على رأسه قبل أن يتسلل إلى شقة جاره المسن في حلوان، وقف اللص في صالة المنزل ليتأكد من نوم جاره قبل دخوله إحدى الغرف للبحث عن مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، وفجأة سمع صوت باب غرفته وخرج منها الرجل السبعيني قاصدًا الحمام، وتخفى اللص ودخل غرفته باحثًا عن النقود حتى وجد الرجل فوق رأسه مستغيثًا بالجيران فأسرع اللص بقتله.

تجديد حبس المتهم بقتل مسن حلوان

ووفق تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إلى المتهم «م. ط» 35 سنة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة خلال خلسة تحقيق مساء أمس انتهت بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا ، شرح خلالها المتهم تفاصيل الجريمة وأنه نجح في دخول منزل جاره المسن «محمد. ن» 66 سنة ليسرقه بسبب علمه بأنه يقيم بمفرده داخل الشقة وأنه موظف على المعاش فاعتقد أن لديه مبالغ مالية كبيرة يقوم بادخارها، وأنه أمسك عصا خشبية وضرب المجني عليها بها خشية الفضيحة بسبب مناداته على جيرانه بصوت عال وبعد ذلك قام بسرقة مبلغ 800 جنيه وترك هاتفه المحمول حتى لا ينفضح أمره.

معاينة النيابة لمسرح جريمة قتل مسن حلوان

كشفت معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة وهي منزل مسن حلوان وجود بعثرة في محتويات الشقة ومتعلقات المجني عليها ووجود هاتفه بجواره، كما تبين أن ملابسه كانت ملقاة بجانب جثمانه في غرفته ، كما واجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم وتخطيطه لجريمة قتل جاره بغرض السرقة وأنه نفذ ما أراد.

عقوبة القتل العمد

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».