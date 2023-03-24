ضخ كميات من الأرز والسكر في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

شهد معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية ضخ كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق لمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن أسعار المحال التجارية والمعارض الأخرى بنسب وصلت إلى 30%.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الكميات المتوفرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تكفي طوال شهر رمضان المبارك في المعرض الأساسي في الشيخ زايد والمعارض الفرعية.

وأضاف عثمان في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه وجَّه بضرورة وجود عروض يومية على كل السلع الموجودة في المعرض لرفع العبء عن المواطنين من أهالي الإسماعيلية.

تخفيضات 30% في معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

وقال إيهاب زهدي، المفوض من الغرفة التجارية لمتابعة معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية، إن سعر الأرز المعبأ اليوم الجمعة سجل 15 جنيها للكيلو الواحد، وسجل السكر الممتاز 15 جنيها للكيلو، فيما سجلت زجاجة الزيت 700 مليمتر 35 جنيها للواحدة.

وأشار إلى أن معرض أهلاً رمضان في الإسماعيلية يوفر كمية كبيرة من التمور بأسعار مختلفة، تبدأ من 15 جنيها للكيلو، حتى 40 جنيها، بتخفيضات 5 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار الأسواق الخارجية.

سيارات تجوب الشوارع لبيع اللحوم والدواجن

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية انتشار عدد من السيارات التابعة لتموين الإسماعيلية على مدار الأيام المقبلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها الموجودة في المحال التجارية.

وأعلنت السيارات عن بيع كمية من لحوم الدواجن في أطباق مجهزة معدة للبيع، بسعر 75 جنيها لكيلو الدواجن صدور الفراخ و75 جنيها لكيلو الوراك وتوقف بعض السيارات في عدة أماكن لإتاحة اللحوم للجمهور ورفع العبء عنهم.