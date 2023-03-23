إقبال على الكنافة و«القطايف الطايرة» في معارض أهلا رمضان بالغردقة

شهد معرض «أهلًا رمضان» بالغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المحلات لشراء الكنافة البلدي والإفرنجي والقطايف الطايرة، إذ يباع الكيلو بتخفيض 5 جنيهات عن مثيله في الأسواق.

إقبال كبير على الكنافة في معارض «أهلا رمضان»

وكشف الشيف جمال وحيد صاحب محل كنافة بالمعرض بالغردقة عن وجود إقبال كبير من المواطنين في أول أيام شهر رمضان الكريم على شراء الكنافة الإفرنجي والبلدي والقطايف الطايرة لأن الأسعار في المعرض أقل من الخارج.

القطايف الطايرة في معارض أهلا رمضان

وأشار «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس إلى أن إقبال المواطنين على شراء الكنافة بمعرض اهلا رمضان والقطايف بدأ منذ ليلية امس وحتي أوقات متأخرة من سحور اول يوم رمضان واستمر الإقبال منذ صباح اليوم الخميس مؤكدا أن القطايف الطايرة جذبت المواطنين للشراء، موضحا أن طريقة عملها بالنشا والعسل ودرجة حرارة التسوية أعطتها مذاقًا جيدًا.

وأضاف «وحيد»، أن الإقبال الكبير من الشعب المصري بجميع طوائف من المسلمين والمسحيين على شراء الكنافة، ولذلك يتم عملها بالزيت وليس السمنة مراعاة لصوم الأخوة المسيحيين.