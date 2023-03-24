أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مارس في معرض أهلا رمضان

لا تزال أسعار اللحوم اليوم محل اهتمام عدد كبير من المستهلكين مع ثاني أيام شهر رمضان 2023، إذ يتابع البعض العروض على الأسعار التي تقدمها المعارض على مدار الشهر الكريم.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2023 على هذا النحو:

أسعار اللحوم اليوم

وضعت معارض أهلا رمضان 2023 ومنافذها قائمة سعرية منها أسعار اللحوم الطازجة فسجل سعر كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو، البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو، والسجق الطازج 190 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة بمحلات الجزارة

سجل سعر اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه في محلات الجزارة، واللحم المفروم بين 240 و280 جنيها، الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه، والسجق البلدي بين 220 و240 جنيها، وسجل سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه، البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو، والموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها، واللحم الجملي بين 210 و220 جنيها.

أسعار الدواجن في معارض أهلا رمضان 2023

ووفق القائمة السعرية المعلنة في معارض أهلا رمضان 2023، فإن كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها، وتطرحها وزارة التموين بأوزان مختلفة وزن كيلو وكيلو و100 وكيلو و200 جرام وكيلو و300 جرام.