طرح لحوم بسعر 200 جنيه للكيلو في معرض أهلا رمضان بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية تنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

طرح لحوم بسعر 200 جنيه للكيلوجرام

من جانبه تابع أحمد خلف عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة العدوة، سير العمل بمنفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمعرض أهلا رمضان بمدينة العدوة المقام بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة وتباع اللحوم بسعر الكيلو 200 جنيه.

في سياق متصل، تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص معرض أهلا رمضان بقرية أسمنت، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأكد على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى النائية، حيث أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

حملة مكبرة على الأسواق والمحلات

ونفذ الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة حملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الدواجن والبدالين ومنافذ أهلا رمضان، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، بالإضافة إلى المرور على منفذ أهلا رمضان بحديقة الفتح.

وأشار «حلمي» إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية حرصا ًعلى صحة و سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.