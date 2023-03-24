خطة «نظافة القاهرة» في رمضان.. رفع القمامة وتواجد دائم في محيط المساجد

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن الهيئة مع شركتي النظافة قامت برفع نحو 20 ألف طن مخلفات من شوارع القاهرة أول أيام شهر رمضان، مضيفا لـ «الوطن» أن الهيئة ترفع درجة الاستعداد خلال أيام الشهر الكريم لإزالة القمامة أولا بأول، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.

خطة هيئة النظافة بالقاهرة خلال شهر رمضان

وأوضح أن الهيئة استعدت لشهر رمضان الكريم، من خلال التالي:

- التركيز على مستوى النظافة في محيط المساجد والساحات واتخاذ ما يلزم من قبل الإدارة المركزية للنظافة ومديري المناطق وأفرع هيئة النظافة.

- تكثيف العمالة على مدار اليوم حول جميع الأسواق ومنافذ البيع ورفع جميع المخلفات أولا بأول.

مواجهة ظاهرة التسول

- تكثيف المرور الميداني من خلال هيئة النظافة لمواجهة ظاهرة التسول في إشارات المرور وعند المساجد والساحات من بعض الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للهيئة لاستجداء المواطنين.

- قيام الإدارة المركزية للإنارة بمراجعة كل أعمال الانارة بالمحاور والشوارع الرئيسية عامة والمؤدية للمساجد وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

- قيام الإدارة المركزية للتجميل بإجراء تهذيب للأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات خاصة.

- قيام غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والاسعاف والمطافى وغيرها والربط بغرفة عمليات المحافظة

- تتلقى هيئة النظافة أي شكاوى خاصة بالقمامة على أرقام 15264 و29223410 و26843759

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة طالب بتكثيف العمالة والمعدات في الشارع طوال شهر رمضان مع التركيز على الجمع السكني، وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو ردش وإزالتها على الفور، والعمل على سرعة رفع كل المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن.