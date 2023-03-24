الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، بها بعض الإصابات الظاهرة داخل قرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

العثور على جثة شاب في البحيرة

وشهدت قرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة واقعة العثور على جثة شاب بها بعض الإصابات الظاهرة التى أودت بحياته، وذلك داخل "عشة "تقع على طريق« خنيزة _شبرا أوسيم»، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى رجب ش ع ب مقيم فى قرية خنيزة التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.