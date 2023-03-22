«رويترز»: إصابة 80% من سكان الصين بفيروس كورونا

كشف أحد العلماء الصينيين أن فيروس كورونا ما زال يضرب بلاده بقوة، ورفع عدد الإصابات إلى 8 من كل 10 أشخاص في الصين، بما يعادل نحو 80% من السكان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» الإخبارية.

موجة الوباء تتفاقم في الصين

وذكر وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن موجة الوباء ما زالت تتفاقم حيث ضرب الفيروس 80% من سكان الدولة التي تبلغ 1.4 مليار نسمة.

وأضاف «تسونيو» أن هناك مخاوف من أن السفر الذي حدث في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ويطلق عليها أحياناً أكبر هجرة بشرية في العالم، يمكن أن ينشر الفيروس إلى الريف ويسبب موجة ثانية من الإصابات في جميع أنحاء الصين.

أكثر من مليار رحلة ركاب تتم خلال موسم رأس السنة القمرية الجديدة

وذكرت وزارة النقل الصينية أن أكثر من مليار رحلة ركاب ستتم خلال موسم رأس السنة القمرية الجديدة والتي تستمر 40 يوماً، حيث يعود الناس في جميع أنحاء البلاد إلى مسقط رأسهم لأجل شمل الأسرة للمرة الأولى دون قيود السفر المحلية منذ بداية الوباء على مدى 3 أعوام.

وأفاد بحث أجرته المدرسة الوطنية للتنمية بجماعية بكين، في وقت سابق، أن أكثر من 900 مليون شخص بما يعادل 64% من سكان الصين، يكونون مصابين بفيروس كورونا، وأن الوباء بلغ ذروته في معظم أنحاء البلاد في 20 ديسمبر الماضي، وذلك بعد حوالي 13 يوماً من بدء الصين في تخفيف قيود كوفيد-19.