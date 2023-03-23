الجيش الصيني يحذر سفينة حربية أمريكية ويطالبها بمغادرة بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني عن رصده سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي، اليوم الخميس، وحذرها بوجوب مغادرة المياه التي تطالب بها بكين.

مدمرة أمريكية دخلت المياه الصينية

وذكرت قيادة العمليات الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، وفقا لصحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أن المدمرة الأمريكية «يو إس إس ميليوس» المزودة بصواريخ موجهة، دخلت المياه الإقليمية الصينية بالقرب من جزر «شيشا» في بحر الصين الجنوبي أمس الأربعاء، دون إذن من الحكومة الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة عرقلت السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث تيان جونلي، إنّ الجيش الصيني قام بتعبئة القوات البحرية والجوية، لرصد ومراقبة المدمرة بموجب القانون، وحذرها بوجوب المغادرة، مضيفا أنّ السفينة توغلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصينية، دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية، ما أضر بالسلام والاستقرار في المنطقة.

رد أمريكي على المزاعم الصينية

وفي المقابل، نفى الجيش الأمريكي الإعلان الصيني، وقال متحدث عسكري أمريكي إن تصريحات جمهورية الصين الشعبية كاذبة، وأكد المتحدث باسم القيادة الأمريكية لمنطقة الهندي- الهادئ، أنّ السفينة تقوم بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي ولم تُطرد، مضيفا أنّ الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمليات أينما يسمح القانون الدولي بذلك.