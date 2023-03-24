افتتاح 5 مساجد بتكلفة نحو 19 مليون جنيه بكفر الشيخ بالجهود الذاتية

شهدت 5 قرى بمحافظة كفر الشيخ افتتاح 5 مساجد بالجهود الذاتية، برعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.

افتتاح 5 مساجد إحلال وتجديد

وافتتح ياسر الصرادي، مدير عام إدارة أوقاف كفر الشيخ، مسجد الشرقى بقرية قراجة، ومسجد الحلافى الكبير بقرية الحلافي بكفر الشيخ، وافتتح الشيخ علي حمدون، مسجد التوحيد، بقرية الحدود، بمحلة القصب، كما افتتح الشيخ حمدي جعفر، مدير عام إدارة أوقاف قلين، ومسجد الرحمة بقرية نشرت، وافتتح الشيخ فؤاد عمر، مدير الإدارة، ومسجد الكبير الحلاجين بقرية الحلاجين، بسيدى سالم.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 5 مساجد إحلال وتجديد، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف، والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف، وعدد كبير من الأهالي.

افتتاح مساجد بتكلفة 19 مليون جنيه

وأوضح «يونس»، أنه تم افتتاح مسجد الحلافى الكبير شرق كفر الشيخ، على مساحة 975م، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومسجد الكبير بقرية الحلاجين بسيدى سالم، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون جنيه، ومسجد الرحمة بقرية نشرت بقلين، على مساحة 1205م تقريباً، بتكلفة 6 مليون و344 ألف جنيه، ومسجد الشرقى بقرية قراجة بكفر الشيخ، على مساحة 1200م، بتكلفة 5 مليون جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الحدود محلة القصب بكفر الشيخ، على مساحة 221م، بتكلفة 2 مليون جنيه.