أسماء المرشحين ومواعيد اختبارات مسابقة خطباء المكافاة بأوقاف أسيوط

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، بقيادة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة عن أسماء و موعد اختبارات مسابقة خطباء المكافأة على بند التحسين والتي تبدأ يوم الأحد المقبل المقبل حتى الثلاثاء المقبل بديوان عام المديرية الكائن بميدان المحطة الساعة العاشرة صباحا.

الأسماء المرشحة لدخول الاختبار يوم الأحد المقبل

1. إبراهيم حسين عبد الصبور عثمان

2. إبراهيم محمد سيد ادم

3. أبو العباس فرج حافظ سيد

4. أبو العيون عبد التواب عبد الجابر أحمد

5. أبو بكر حسن عبد العاطي مفتاح

6. أحمد أحمد عبد الباسط مصطفى

7. أحمد البكري محمود أحمد

8. أحمد رشوان عبد اللطيف رشوان

9. أحمد صلاح محمد حسين

10. أحمد عبد التواب محمود عبد العزيز

11. أحمد عطية هاشم محمد

12. أحمد علي أحمد سالمان

13. أحمد محمد عبد البديع أبو طقية

14. أحمد محمود عبد العال أحمد

15. أحمد ورداني محمد فرج

16. أسامة علاء الدين محمود أحمد

17. إسلام أحمد عباد محمد

18. أشرف السيد السيد محمود

19. أيمن توفيق عبد الحميد عمر

20. أيمن حماد عبد اللاه سيد

21. بدر الدين بهنساوي عمر يوسف

22. جمال عمر عبد العال فراج

23. حسام الدين أحمد علي أحمد

24. حسام حسن عبد الغني علي

25. حسن خميس جمعة عيد

26. حسن يوسف أحمد حمدان

27. حسين إبراهيم محمود عليوة

28. حسين أحمد عبد اللاه عثمان

29. حمدي أحمد لطفي حمدان

30. خالد عبد الكريم عبد الحميد محمد 31. ربيع علي أحمد عمر

32. رضا عبد الله عبد الباقي مبارك

33. رضوان أبو حسيبة عبد الحفيظ سيد

34. رمضان طه إبراهيم عبد الرحيم

35. رمضان عبد اللطيف رمضان أحمد

36. زناتي صلاح أحمد زناتي

37. زين العابدين محرم علي إبراهيم 38. سرور شحاتة عثمان سرور

39. سيد إبراهيم أحمد إبراهيم عباس 40. سيد جابر ثابت محمد

41. سيد جاد محمد علي محمود

42. سيد حمادة محمود محمد

43. سيد مرزوق حديوي عارف

44. طارق إبراهيم شحاتة مراد

45. طاهر محمد حسن أحمد

46. طه محمد طه علي مسلم

47. عادل محمد حسان جاد الله

48. عادل محمد علي جابر

49. عاصم ثابت أحمد حمدان

50. عاطف بخيت عثمان سليمان

اللاسماء المرشحة لدخول الاختبار يوم الاثنين الموافق27/3/2023

1. عبد الجواد علي حامد عبد الرحمن

2. عبد الحافظ حسن عبد الحافظ حسانين

3. عبد الحكم عبد النعيم أحمد حمد الله

4. عبد الحكيم عبد الرحيم علي حسين

5. عبد الرحيم أبو زيد صالح محمد

6. عبد الرؤوف عبد العزيز عبد الرؤوف أحمد

7. عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام عوض

8. عبد الصمد علي سيد عبد الرحمن

9. عبد العزيز أحمد عبد الحميد مسلم

10. عبد الغني محمد سلطان يوسف

11. عبد القادر عبد الواحد جمعة رشوان 12. عبد الله صالح عرابي أحمد

13. عبد الملك عبد الرازق محمد راشد

14. عبد المنجي شكري فرغلي حسن

15. عبد الوهاب أحمد عبد اللطيف إسماعيل

16. عبد الوهاب متولي عبد الوهاب حسين

17. عبد الوهاب مفتاح عبد العال هارون 18. عثمان بخيت عثمان سليمان

19. عثمان سيد خلاف

20. عثمان مرعي عثمان محمد

21. عدنان أحمد نمر أبو القاسم

22. عصمت شحاتة عبد الحافظ فزاع

23. علي أحمد حسن جاد الله بودي

24. علي أحمد حسن علي

25. علي الشريف حمادة علي محمد 26. علي محمد محمد عبد الباري

27. عمر محمد عبد الرحمن سيد

28. عمرو عبد الرحمن عبد الحميد محمد 29. عيد عبد المطلب عزوز ضاحي

30. فتحي سيد أحمد خليفة

31. فتحي عبد المعبود عبد الستار عبد الرحمن

32. قطب خليفة يونس تركي

33. كمال علي عبد المجيد توني

34. لملوم خيري محمد مرسي

35. مجاهد جلال فراج سيد

36. محسن عبد البصير محمد عثمان

37. محمد أحمد إبراهيم قوشتي

38. محمد أحمد عبد المالك مصطفى

39. محمد أحمد علي حسين

40. محمد أحمد مرسي إبراهيم

41. محمد أنور محمد مبروك

42. محمد جابر محمد بدوي

43. محمد حسن علي حسن

44. محمد حسن محمود سليمان

45. محمد حسين محمد أحمد بهنساوي

46. محمد حلمي مفضل سلطان

47. محمد رفعت محمد عبد المعز

48. محمد سيد إبراهيم سيد

49. محمد صلاح فراج يوسف

50. محمد عاطف خلف محمد محمد

اللاسماء المرشحة لدخول الاختبار يوم الثلاثاء الموافق28/3/2023

1. محمد عبد التواب راشد أبو العلا

2. محمد عبد الفتاح حسن مهران

3. محمد علي أبو زيد

4. محمد علي عبد الحليم سيد

5. محمد عيد بدوي عيد

6. محمد عيد حسانين مجاهد

7. محمد فتحي توفيق أبو العلا

8. محمد محمد أبو العلا

9. محمد محمود خلف علي

10. محمود أحمد حسين محمد

11. محمود أنس الوجود أحمد أبو العلا

12. محمود حسن عبد السلام أحمد

13. محمود رجب أحمد محمود

14. محمود سيد أحمد حسانين

15. محمود صابر فرغلي بخيت

16. محمود عبد الحفيظ سيد صالح

17. محمود علي أحمد جبر

18. محمود كامل مسعود

19. محمود محمد أحمد إسماعيل

20. محمود محمد أمين محمد

21. محمود محمد خلف أحمد

22. محمود محمد محمد عثمان

23. محمود مندي عبد الحافظ

24. محي الدين يوسف أحمد محمد

25. مصطفى رأفت حسن مصطفى

26. مصطفى عبد الحميد أحمد عبد الله

27. مصطفى فتحي محمد خليل

28. مصطفى فرغل عبد السميع أحمد

29. مصطفى محمد عيسى محمد

30. مصطفى محمد مصطفى عبد المجيد

31. مصطفى محمد مصطفى محمد

32. مصطفى ياسر أحمد عبد المنعم 33. ممتاز محمد عبد الفتاح عوض

34. نادي أحمد نظيف عبد العال

35. نصار عبد الله عبد الناصر خبير 36. نور أحمد عبد اللطيف محمد

37. هيثم سيد عبد الكريم شحاتة

38. وائل علي عبد المغيث محمد

39. ياسر أحمد محمود أحمد

40. يحيى زكريا معتمد متولي